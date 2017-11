Facebook

Sci: il nuovo casco della Vonn Lindsey Vonn e Briko hanno svelato il nuovo casco Vulcano “RB LVF FIS 6.8” Limited Edition che porterà sulle piste di tutto il mondo la firma della campionessa statunitense e il suo messaggio di solidarietà alle giovani ragazze che aspirano a realizzare i propri sogni. Parte del ricavato derivante dalla vendita del casco sarà devoluto da Lindsey direttamente alla Lindsey Vonn Foundation, l’ente no profit voluta dalla sciatrice per sostenere progetti volti ad integrare la formazione scolastica e l’attività sportiva, attraverso il sostegno economico derivante da borse di studio destinate a giovani ragazze. "Sono davvero entusiasta di poter sostenere questa iniziativa con Briko® e Red Bull per raccogliere fondi per la Fondazione attraverso il casco da sci che più mi rappresenta – commenta Lindsey Vonn – e insieme possiamo realmente aiutare tantissime ragazze! Un ringraziamento ai miei partner e a tutti coloro che vorranno contribuire al progetto indossando il ‘mio’ casco sulle piste da sci". Il casco (già disponibile nei negozi specializzati sia negli USA che in Europa) è un must have della stagione invernale alle porte.



UN CASCO CHE FA DELLA PROTEZIONE IL SUO DNA Il Vulcano “RB LVF FIS 6.8” Limited Edition possiede tutti gli elevati standard di sicurezza in pista che qualsiasi atleta si aspetta: è il casco di Coppa del Mondo certificato FIS 6.8. Il casco Briko® è dotato del sistema PROTETTO™ che, per mezzo di un guscio in ABS, flessibile e resistente sulla parte posteriore del casco, riduce, in caso di incidente, la gravità dei traumi cranici: il sistema funziona assorbendo l’urto in caso di cadute che coinvolgano la zona della nuca dove è più frequente l’impatto negli incidenti in pista. Il sistema PROTETTO™ offre un incremento della sicurezza dello sciatore fino al 35%. Una protezione che diventa superiore grazie a FLUID INSIDE™, una matrice di pods posizionati e collegati all’interno del casco che contengono un disco di schiuma comprimibile immerso in una piccola quantità di fluido la cui azione imita il liquido cerebrospinale, agendo come strato supplementare di protezione intorno alla testa dello sciatore. Infine, il Vulcano “RB LVF FIS 6.8” Limited Edition è anche disponibile nella versione junior, dotato di 3D Roll Fit, il nuovo sistema di regolazione per i caschi Briko®: una rotella micrometrica consente la regolazione del supporto alla nuca che, con la sua larghezza e capacità di avvolgere, offre elevata stabilità, adattandosi alla forma della testa. >