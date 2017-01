Facebook

Sci: il Mondiale torna in azzurro Nasce dalla collaborazione tra il centro Ricerca&Design Kappa e la Federazione Italiana Sport Invernali con l’obiettivo di portare gli standard aerodinamici a un livello superiore d’eccellenza. La nuova tuta Gara 4CENTO 400 KOMBAT™ FISI 2017 è stata progettata per essere la più veloce di sempre. L’ingegnerizzazione del processo costruttivo, lo sviluppo e la differente combinazione di nuovi tessuti tecnici hanno permesso d i raggiungere performance inedite. I test nella Galleria del Vento hanno migliorato ulteriormente le prestazioni. Grazie all’innovativo Vacuum System, l’aria attraversa la tuta ed esce dagli inserti posteriori, più permeabili all’aria. L’effetto aerodinamico è potente. La 4CENTO 400 KOMBAT™ sembra disegnata nel vento.



Dettagli:

- Logo Omini in stampa sublimatica

- Etichetta taglia personalizzata con il nome dell’atleta

- Tessuto tecnico sviluppato dal Centro Ricerca&Sviluppo Kappa, con grafica ispirata alla fibra di carbonio

- Tagli ergonomici per migliorare la vestibilità

- Etichetta tecnologia

- Polsino elasticizzato - Lettering e bandiera Italia in stampa sublimatica

- Banda di silicone interna per migliorare l’aderenza con lo scarpone

- Inserti con grafica ispirata ai bocchettoni d’aria. >