Sci, Gross terzo a Campiglio L'Italia sogna e alla fine conquista un prestigioso terzo posto con Stefano Gross nello slalom speciale in notturna a Madonna di Campiglio, 12esima prova di Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurro si inchina al norvegese Kristoffersen, che vince in 1'33"93 e mantiene la leadership ottenuta nella prima manche, e all'austriaco Hirscher, secondo per 33 centesimi. Ai piedi del podio un altro azzurro, Manfred Moelgg, nono Patrick Thaler. >