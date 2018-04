Facebook

Sci, Goggia ancora strepitosa: vince il SuperG di Åre Non si ferma il momento magico di Sofia Goggia. Nemmeno il tempo di celebrare la Coppa del Mondo di discesa e la campionessa olimpica ha dato un saggio delle sue abilità vincendo l'ultimo SuperG della stagione, ad Åre, in Svezia. Un successo che è il quinto in carriera (2° in SuperG). Dietro di lei la tedesca Rebensburg (+0.32) e Lindsey Vonn (+0.53). Tina Weirather (6ª) conquista la Coppa del Mondo di SuperG anche grazie alla caduta di Lara Gut. >