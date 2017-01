Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sci, gigante Plan de Corones: trionfo Brignone, la Bassino è terza E' grande Italia sulla pista di Plan de Corones, in Val Pusteria: Federica Brignone, in testa dopo la prima manche, si conferma la più veloce anche nella seconda e centra una splendida vittoria in gigante, la terza della sua carriera in Coppa del mondo. Sul podio, a completare una giornata fantastica per i colori azzurri, sale anche Marta Bassino, terza con un distacco di 57 centesimi dalla vetta. Secondo posto per la francese Tessa Worley. >