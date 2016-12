Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sci, gigante di Aare: Vonn prima, Brignone terza Brava Federica Brignone, che rimonta nella seconda manche e conquista il podio nello slalom gigante di Aare, in Svezia. L'azzurra chiude terza alle spalle dell'austriaca Eva-Maria Brem e di Lindsey Vonn. L'americana è riuscita a giungere al traguardo con 7 centesimi di margine e può così festeggiare la 71esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Caduta durante il riscaldamento Mikaela Shiffrin. >