Sci azzurro, doppietta storica Una giornata storica per lo sci italiano con le vittorie di Nadia Fanchini e Dominik Paris nelle prove di discesa libera della Coppa del Mondo. L'azzurra batte anche Lindsey Vonn a La Thuile dopo il podio del giorno prima (e la delicata operazione alle due ginocchia) mentre Paris fa il miglior tempo a Chamonix con il primo successo stagionale in CdM. Ottimi risultati anche per la Merighetti (terza) e Fill (quinto). >