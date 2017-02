Facebook

Sci, annullata la discesa maschile dei Mondiali A causa di un banco di nebbia, e dopo più di due ore di rinvii in attesa di una miglioramento che non è arrivato, la discesa iridata uomini di St. Moritz, inizialmente prevista per le 12, è stata annullata. Ancora non si sa quando la gara recuperata. Nel calendario dei mondiali mercoledì prossimo è giornata senza gare e dunque destinata ad eventuali recuperi. >