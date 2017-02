Facebook

Mondiali: combinata, Aerni beffa Hirscher Parla svizzero la combinata maschile valida per i Mondiali di St. Moritz: a conquistare l'oro è il sorprendente Luca Aerni che trionfa col tempo di 2'26"33 precedendo di un solo centesimo l'austriaco Marcel Hirscher che si deve accontentare dell'argento. Terzo posto per un altro elvetico, Mauro Caviezel. Ai piedi del podio Dominik Paris cui non basta un ottimo slalom dopo l'ottavo posto in discesa. Delude Pinturault, solo decimo. >