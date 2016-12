Facebook

Maledizione Kitzbuehel, ko il ginocchio di Razzoli La maledizione di Kitzbuehel colpisce anche Giualiano Razzoli: dopo le cadute e gli infortuni dei giorni scorsi, anche lo sciatore emiliano costretto a ritirarsi dallo slalom. Cinque porte dopo la partenza, Razzoli è caduto per poi rialzarsi ma non è riuscito a continuare la gara ed è stato trasportato in elicottero al vicino ospedale di Sankt Johann. Per l'azzurro si sospetta una rottura del crociato del ginocchio sinistro. >