Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Lindsey Vonn, icona fashion Lindsey Vonn lascia sempre il segno, anche alla settimana della moda milanese. L'americana è infatti ormai un'icona fashion e Armani l'ha invitata alla sua sfilata. Notevole il look scelto per l'occasione dalla campionessa di sci, che si è presentata fasciata in un abito attillato nero di pelle.