Kasete Naufahu Skeen, il "Tomba di Tonga" "Il Tomba di Tonga". Così viene chiamato lo sciatore 34enne Kasete Naufahu Skeen che viene, appunto, dal regno di Tonga e che, in attesa di coronare il sogno olimpico, dal 10 gennaio si allena sulle piste da sci della Val di Fiemme, in Trentino. La sua storia ricorda quella di Kwame Nkrumah-Acheampong, il "Leopardo delle nevi" del Ghana che si preparò sulle stesse piste per qualificarsi alle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e Vancouver nel 2010. >