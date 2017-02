Facebook

Hirscher fenomenale Altro capolavoro di Marcel Hirscher che, dopo avere trionfato in gigante, vince il secondo oro ai Mondiali di St. Moritz facendo suo anche lo slalom speciale con 68 centesimi di vantaggio sul connazionale Manuel Feller. Il bronzo va al tedesco Felix Neureuther. Altra giornata da dimenticare per l'Italia: il migliore è Stefano Gross, nono. La spedizione azzurra torna a casa con una sola medaglia, il bronzo di Sofia Goggia in gigante. >