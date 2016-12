Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Hirscher, che rischio: drone cade e lo sfiora Attimi di panico durante lo slalom speciale di Madonna di Campiglio. Nel corso della seconda manche il drone utilizzato per le riprese video si schianta sulla neve a pochi metri da Marcel Hirscher. Per l'austriaco, che chiude secondo, pericolo scampato di un soffio. Il robot, infatti, rischia di cadergli in testa durante la discesa. "Cose del genere non devono più succedere", ha detto Hirscher alla fine della gara. >