Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Fondo, Pellegrino nella storia Successo storico per Federico Pellegrino, che ha vinto la sprint di Planica, in Slovenia, precedendo i francesi Gros, Jouve e Jay. Con questo primo posto (il quarto stagionale, tutte nelle prove veloci) diventa il fondista azzurro più vincente nella storia della Coppa del Mondo: si tratta infatti del settimo sigillo per l'aostano, superato Pietro Piller Cottrer fermo a sei (5 le vittorie per Zorzi, 3 per Silvio Fauner). >