Doping, Therese Johaug shock Lo sci di fondo è sotto shock dopo la notizia che la norvegese Therese Johaug, vincitrice dell'ultima Coppa del mondo e plurimedagliata olimpica e mondiale (ha vinto ben 7 titoli iridati), è risultata positiva al clostebol, uno steroide anabolizzante. Lo ha reso noto la Federsci norvegese spiegando che l'atleta non avrebbe superato un test effettuato in Italia ad agosto e che il farmaco in questione sarebbe contenuto in un crema solare che le sarebbe stata somministrata dal medico della nazionale scandinava, Fredrik Bendiksen. >