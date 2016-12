Facebook

Biathlon, Dorothea Wierer vince la Coppa di specialità Altra gioia per Dorothea Wierer ai Mondiali di Holmenkollen. Dopo l'argento di domenica nell'inseguimento, l'azzurra di Anterselva si aggiudica la Coppa del Mondo di specialità nell'individuale di 15 km. La finanziera di Anterselva, a segno ad inizio stagione a Oestersund e Ruhpolding, ha terminato all'ottavo posto con due errori, mettendo in cascina i punti sufficienti per diventare irraggiungibile a quota 154 contro i 152 della Dorin. >