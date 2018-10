Facebook

Milano "chiude" The Color Run 2018 L'Albero della Vita e la musica scelta da Ben Dj hanno fatto da cornice alla chiusura dell'edizione 2018 di The Color Run powered by Skittles . Un gran finale che ha visto correre all’interno del Parco Experience di Milano 10.170 color-runner, come sempre desiderosi di tuffarsi nel colore e di vivere un’esperienza unica fatta di sport, musica e tanto, tanto divertimento. >