La rassegna stampa sportiva del 3 gennaio

Tifosi in piedi dall'alba per comprare i biglietti della sfida di Champions

E' stato un capodanno in campo per la Juventus. Vacanze finite per i giocatori bianconeri ad eccezione di Alves e Higuain che torneranno a Vinovo domani. Si prepara la sfida di campionato con il Bologna, e primo allenamento con i compagni di squadra per Rincon, il centrocampista arrivato dal Genoa, differenziato per Alex Sandro che sta recuperando da un problema muscolare.