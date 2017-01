La rassegna stampa del 17 gennaio

La 'Hall of Fame' del calcio italiano si arricchisce di tanti protagonisti. Non solo Maradona che ha ritirato un premio arrivato nel 2014. Nella categoria calciatore italiano entra la bandiera dell'Inter Giuseppe Bergomi, in quella degli stranieri un'altra bandiera quella della Roma Paulo Roberto Falcao. Ci sono anche Claudio Ranieri come allenatore, Silvio Berlusconi come grande dirigente italiano e Paolo Rossi inserito nella categoria veterani. Melania Gabbiadini viene premiata tra le donne. Ci sono anche i premi alla memoria a Nils Liedholm, Giulio Campanati e Cesare Maldini.