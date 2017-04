I giornali: mercoledì 12 aprile

Juan Sebastian Veron scrive un'altra pagina in una carriera lunghissima. Il centrocampista-presidente dell'Estudiantes è sceso in campo in Copa Libertadores contro il Guayaquil. E all'età di 42 anni ha stupito tutti, ancora una volta, stabilendo il record storico per un giocatore argentino. La partita non resterà nella storia invece per il risultato, è arrivata una sconfitta pesante in casa per 2-0.