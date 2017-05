I giornali: 28 maggio

Dopo la gara col Chievo via alle celebrazioni per l'Europa

Thibaut Pinot vince la 20esima tappa del Giro d'Italia, da Pordenone ad Asiago, ultima in linea della 100esima edizione della Corsa Rosa. Il francese precede Il'nur Zakarin, secondo, e Vincenzo Nibali, terzo. La maglia rosa Nairo Quintana chiude quinta. Decisiva per la vittoria finale, dunque, l'ultima tappa a cronometro da Monza a Milano in cui il colombiano dovrà difendere i 53 secondi in classifica dall'assalto dello specialista Dumoulin.