I giornali: 18 marzo

Il Bologna rompe l'incantesimo e dopo 4 sconfitte consecutive al Dall'Ara arriva una vittoria 4-1 in rimonta sul Chievo. In un primo tempo noioso il gol di Castro al 40' rompe l'equilibrio a favore dei veneti. Ma nella ripresa cambia la musica. Gli emiliani scendono in campo con un'altra determinazione e trovano il pareggio al 16' con Verdi. Il gol che vale tre punti al 27' è una prodezza di Dzemaili di testa su cross di Di Francesco. Nel finale la chiudono ancora Dzemaili e Di Francesco.