I giornali: 11 marzo

Lo spagnolo della Yamaha è il più veloce anche in Qatar

Continua il momento nero dell’Empoli. Quinta sconfitta consecutiva in campionato per i toscani. Vittoria netta 4-0 quella del Chievo. Nel primo tempo al 22’ sblocca il risultato Inglese con una girata potente e precisa. Al 40’ mette al sicuro il risultato Pellissier deviando impercettibilmente in rete il cross di Birsa che nel secondo tempo chiude la sfida con un sinistro angolato. Il poker nel finale lo segna Cesar.