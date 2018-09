La rassegna stampa sportiva dell'11 settembre

La nuova Roja di Luis Enrique umilia 6-0 la Croazia, serata da incorniciare per le Furie Rosse

Risate, spunti tecnici e momenti toccanti in cui ha raccontato i problemi del passato: Diego Maradona non si smentisce mai e regala spettacolo alla sua prima uscita da tecnico del Dorados di Sinaloa, club della serie B messicana. L’argentino ha catalizzato l’attenzione di tutti i media prima in conferenza stampa e poi sul campo di allenamento dove, insieme alla squadra, ha cercato di caricare i tifosi di casa cantando e battendo le mani insieme a loro.