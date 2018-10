Facebook

Nations League, Polonia-Portogallo 2-3: le foto del match Il Portogallo vince anche in Polonia e si avvicina alle Final Four di Nations League. I campioni d'Europa in carica, nel girone dell'Italia, hanno vinto 3-2 a Chorzow salendo a quota sei punti in classifica. Dopo il vantaggio firmato dal genoano Piatek al 18' i lusitani si scatenano rimontando con le reti di Andre Silva al 31', l'autorete di Glik su grande giocata di Rafa Silva (42') e Bernardo (52'). Inutile il gol al volo di Blaszczykowski. >