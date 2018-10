Facebook

Nations League, Olanda-Germania 3-0: le foto del match L'Olanda torna a splendere battendo 3-0 la Germania nella terza giornata di Nations League ed amplificando la crisi dei tedeschi. Alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam gli Oranje hanno trovato un gol per tempo passando in vantaggio con Van Dijk al 30' dopo la traversa di Babel. Nel finale il contropiede lanciato da Promes e chiuso da Depay ha definito il 2-0 prima del tris di Wijnaldum. Per la Germania di Loew il rischio retrocessione è concreto. >