Francia, primo raduno post-Mondiale: baci e abbracci In vista del doppio impegno in Nations League contro Germania e Olanda, la Francia si è radunata per la prima volta da quando, il 15 luglio, è diventata campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. A parte l'infortunato Lloris, nel ritiro di Clarefontaine c'erano tutti i reduci di Russia 2018. Baci e abbracci per tutti e una sorpresa: una gigantesca riproduzione della Coppa del Mondo sotto la quale i giocatori hanno scattato una foto. >