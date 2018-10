Facebook

MotoE, ecco il team elettrico di Gresini L'era della MotoE sta prendendo vita e a Trento è iniziata l'avventura del team di Fausto Gresini nel nuovo campionato riservato alle moto elettriche, che nel 2019 si unirà al Motomondiale. E' stata presentata la squadra che ha in Matteo Ferrari il suo primo pilota, in attesa di annunciare la seconda guida. Il calendario prevede 5 tappe europee che coincideranno con la MotoGP (Jerez de la Frontera – 5 maggio/Le Mans – 19 maggio/Sachsenring – 7 luglio/Spielberg – 11 agosto/Misano – 15 settembre) e il primo shakedown a Jerez de la Frontera in programma dal 23 al 25 novembre. >