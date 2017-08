Facebook

Il Motomondiale dice addio al maestro Nieto Tutti i piloti di tutte le classi uniti, sull'asfalto di Brno, per l'ultimo omaggio del Motomondiale ad Angel Nieto. Il leggendario pilota spagnolo, scomparso giovedì scorso per le conseguenze di un terribile incidente col quad, è stato ricordato con un minuto di silenzio prima del via della gara di Moto3. Sul tracciato ceco è stato steso un telo con l'immagine di Nieto e quel "12+1" che ricorda i suoi 13 titoli mondiali vinti. Sopra, la scritta "Gracias Maestro". Il giorno prima, a Ibizia, si erano svolti i suoi funerali. >