Valentino Rossi, pupazzo di neve in testa Un pupazzo di neve in Malesia! Ai 32° di Sepang, però, non c'è il rischio che si sciolga... Il tutto in testa a Valentino Rossi che ha presentato il casco "invernale" per i test con tanto di fiocchi di neve e il classico pupazzo. Giusto per sdrammatizzare e non pensare all'afa malese.

