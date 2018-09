Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Valentino Rossi ospita la Yamaha al Ranch: squadra unita in vista di Misano, le foto La Yamaha è carica e pronta a ripartire dal GP di Misano dopo le diverse difficoltà emerse negli ultimi mesi. Mercoledì Valentino Rossi ha ospitato la squadra al suo Ranch di Tavullia, dove è andata in scena una sfida sulle due ruote. Presenti il team manager Meregalli, il team director Jarvis, gli ingegneri, i meccanici e tutto lo staff del box del team. Un bel modo per fare gruppo e compattare la squadra, documentato da Valentino Rossi su Instagram: "Tutti contenti per la terza edizione dello Yamaha Day al MotoRanch!L’appassionante gara è stata vinta da Luca Cadalora davanti a Su-Chan e Alex Briggs dopo innumerevoli colpi di scena". Unico inconveniente la caduta del team manager dello Sky Team Racing VR46 che si è fratturato la clavicola destra: lo spagnolo è rientrato a Madrid dove è stato operato e non sarà presente a Misano. >