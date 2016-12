Facebook

Valentino Rossi, 20 anni fa il debutto 31 Marzo 1996. Valentino Rossi si piazza al sesto posto nel Gran Premio della Malesia, che allora si correva sulla pista di Shah Alam. Si trattava della gara del debutto per il dottore, una domenica passata alla storia per il dominio italiano con 3 trionfi nelle 3 classi. Cadalora in 500, Biaggi in 250 e Perugini in 125, la categoria di Rossi, che chiuse a 7 secondi dal connazionale. Esattamente vent'anni più tardi il dottore si prepara al Gran Premio d’Argentina. Dei suoi colleghi di allora resta l'unico ancora in attività. >