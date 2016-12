Facebook

Tavullia celebra lo stesso Rossi: "Vale ha vinto, Lorenzo è solo" "Bravo Vale, hai vinto lo stesso". Anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è accorso a Tavullia come uno dei 30mila fan tifosi di Valentino Rossi per assistere dai maxischermi al GP di Valencia: "Valentino ha vinto il titolo di campione dello sport, contro uno sport che non vogliamo sia dimostrato da Marquez. Il mondiale vinto da Lorenzo non lo ricorderà nessuno, festeggia da solo, nemmeno gli spagnoli esultano per lui e per Marquez". >