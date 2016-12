Facebook

Stoner vende la sua villa da sogno L’ex iridato della MotoGP, Casey Stoner, ha messo in vendita la sua lussuosissima residenza in Australia acquistata dopo il ritiro per 4,5 milioni di dollari. La proprietà di 1.114 mq comprende cinque camere da letto con bagno privato e un piano seminterrato per 10 auto. La vendita della villa è stata affidata a Martin Moolman, agente immobiliare del gruppo RE/MAX che opera presso l’agenzia RE/MAX Regency di Robina (Queensland, Australia). La villa che si è aggiudicata nel 2009 il premio come Best Individual Home del Master Builders Housing & Construction, è situata in splendida zona di Sanctuary Cove, area molto apprezzata e conosciuta. Casey Stoner ha messo in vendita la splendida villa sulla Gold Coast, in Australia, appena quattro anni dopo averla acquistata per 4,5 milioni di dollari. L’Ex Campione della MotoGP ha in programma di rimanere nel Queensland con la moglie Adriana e la figlia di quattro anni, ma è alla ricerca di un cambiamento nello stile di vita, lontano dalla sontuosa villa di 1.114 mq che potrebbe arrivargli a fruttare anche 6,5 milioni di dollari, per questo ha scelto di affidarsi a RE/MAX, gruppo Immobiliare presente in oltre 100 Paesi con più di 107.000 agenti immobiliari, specializzati anche nell’intermediazione di immobili di pregio. La residenza, su 3 livelli, si affaccia sulla laguna di Riverside Drive, a Hope Island, nella regione settentrionale della Gold Coast, a pochi passi da due bellissimi campi da golf. La prestigiosa villa dispone di cinque camere da letto, ciascuna con proprio bagno privato e cabina armadio, un ampio ufficio con ingresso indipendente, tre zone soggiorno, un’ampia taverna, due aree esterne al coperto e un ascensore che consente l’accesso a tutti e tre livelli della casa. Non poteva mancare nel piano interrato la zona palestra e fitness per gli allenamenti del campione e un garage che può ospitare ben dieci auto e un box aggiuntivo. >