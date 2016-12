Facebook

Stoner-Ducati, il ritorno: 8 anni fa il primo mondiale La notizia è ufficiale: Casey Stoner torna in Ducati, questa volta come collaudatore e testimonial. L'australiano era stato pilota ufficiale della casa italiana dal 2007, anno in cui vinse in mondiale MotoGP, al 2010, quando poi passò alla Honda. Ora tornerà con la Scuderia, per la felicità di tutti i suoi tifosi, con l'opportunità di prendere parte ad alcuni test con il Team: "Per il 2016 sono davvero emozionato di tornare in Ducati! Ho tanti bei ricordi degli anni in cui ho lavorato qui e l'occasione di poter di nuovo collaborare con loro è davvero speciale. Sarà fantastico ritrovare il Team e i tifosi e iniziare un altro capitolo della mia vita con questo marchio così affascinante", ha dichiarato Stoner, entusiasta per la nuova opportinutà. Claudio Domenicali, a.d. di Ducati, ha commentato: "Casey è sempre rimasto nel cuore dei Ducatisti e sono entusiasta che abbia deciso di tornare a far parte della nostra famiglia". >