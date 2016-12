Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Stoner a scuola di fuoristrada con la Ducati Dopo aver apprezzato le doti della Multistrada 1200 Enduro sulle colline attorno a Bologna, Casey Stoner ha voluto prendere parte al DRE Enduro per scoprire la nuova scuola di guida in fuoristrada proposta da Ducati. L’australiano, dopo il bagno di folla del World Ducati Week 2016 (81.000 presenze da tutto il mondo), si e concesso due giorni di divertimento e relax con la famiglia al Castello di Nipozzano, in provincia di Firenze, base della nuova scuola di guida Ducati. DRE Enduro è il corso di guida off-road Ducati, che permette di acquisire tutte le competenze tecniche necessarie per chiunque voglia usare la moto anche per andare alla scoperta di nuovi orizzonti. Il due volte iridato della MotoGP ha seguito il programma proposto da Beppe Gualini, ex-dakariano di grande esperienza, attuale Direttore tecnico del DRE Enduro. Due giorni di guida in off-road in uno dei posti più belli ed esclusivi della Toscana, alternando esercizi e simulazioni di situazioni limite, a piacevoli escursioni in moto o tecnici fettucciati. “Non ho parole per descrivere il mio week-end: è stato impressionante - ha detto Casey al termine del suo soggiorno a Nipozzano - . La tenuta Frescobaldi di Nipozzano è qualcosa di unico, e aprire la finestra della tua camera da letto e vedere il panorama che solo le colline toscane possono offrirti è stata una grande emozione. Se poi, in questo paradiso, ci organizzi una scuola guida fuoristrada di alto livello come il DRE Enduro non riesci proprio a pensare un posto migliore dove trascorrere qualche giorno di divertimento e relax”. >