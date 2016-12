Facebook

Rossi vince la 100 km del Ranch Allenamento e divertimento per Valentino Rossi: domenica è andata in scena La 100 km dei campioni al ranch. Gara di coppia e il pilota della Yamaha ha trionfato, da grande favorito, insieme al fratello Luca Marini. Il Dottore è salito sul podio e al posto di sollevare la coppa ha alzato al cielo un prosciutto... Seconda piazza per il duo Morbidelli-Petrucci davanti a Chareyre-Dovizioso. >