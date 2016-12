Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Rossi ospite d'onore al Festival della velocità di Goodwood Fresco del successo ad Assen, Valentino Rossi è stato ospite d'onore al Festival della Velocità di Goodwood per i 60 anni della Yamaha: "Non vinco dal 2009, tanto tanto tempo fa - ha detto ironico Vale - Credo che quest'anno la vittoria non sarà facile. Lorenzo sta facendo un lavoro fantastico. Marc è forte e adesso sembra aver ritrovato velocità. Però ho una chance di vincere, questo sì. Sarà una battaglia per tutte le prossime gare". >