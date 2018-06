Facebook

Pirro, che spavento Paura per Michele Pirro durante la seconda sessione di libere del GP d'Italia. Il pilota della Ducati, al Mugello come wild card, è finito a terra in fondo alla staccata della curva 1 (la San Donato), vittima di un terribile high-side e sbalzato in aria dalla sua Desmosedici. È rimasto a terra inerme per qualche minuto ed è stato portato sull'ambulanza dai medici della pista, ma fortunatamente è arrivato presto l'annuncio che il pilota è cosciente. >