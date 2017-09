Facebook

Pasini, il Sic in testa Il pilota riminese della Moto 2 è sceso in pista nel sabato di Misano con un casco uguale a quello che indossava il suo grande amico Marco Simoncelli, a cui il circuito romagnolo è intitolato. Un omaggio che gli ha portato bene: per Pasini è arrivata la quarta pole position consecutiva.