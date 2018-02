Facebook

Motomondiale, ecco la MotoE World Cup E' stata presentata a Roma la due ruote con cui dal 2019 si correrà il primo campionato, monomarca, riservato a moto elettriche, la MotoE World Cup. Il mezzo è realizzato dall'italiana Energica in collaborazione con Enel ed è stato svelato al grande pubblico da Loris Capirossi. Le gare si disputeranno nell'ambito del calendario del Motomondiale. Prevista la partecipazione di 18 piloti in rappresentanza di 7 team della MotoGP e di 2 della Moto2 o Moto3. L'Energica è accreditata di 147 cavalli e 200 Nm di coppia, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi e una velocità massima di 250 km/h. >