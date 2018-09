Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Valentino Rossi in "Ritorno a...Misano" Casco speciale dedicato al film cult del 1985 per il Dottore in occasione del GP di San Marino. Il riferimento è al fatto che nel 2017 Valentino non corse a Misano a causa dell'infortunio alla gamba e che, pertanto, il Gran Premio della stagione in corso rappresenta il suo ritorno al circuito romagnolo, come evidenziato anche dalle date presenti sulla parte destra della mentoniera. >