MotoGP, tutti ai box: niente qualifiche Niente lotta per la pole position in Qatar. La direzione di gara ha deciso di cancellare tutte le sessioni di qualifica al termine di una giornata caratterizzata dalle forti piogge abbattutesi sul circuito di Losail. Per la griglia di partenza di domenica varranno i tempi combinati delle prime tre sessioni di prove libere: Maverick Viñales partirà davanti ad Andrea Iannone e Marc Marquez. Quinto Andrea Dovizioso, decimo Valentino Rossi. >