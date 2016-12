Facebook

MotoGP, test Valencia: occhi su Lorenzo e Vinales Primi "assaggi" di stagione 2017 per i piloti della MotoGP impegnati nella prima giornata di test a Valencia. Venticinque i centauri in pista, i ventidue regolari più tre collaudatori, ma gli occhi di tutti saranno sui tre cambi di moto più importanti. La giornata vedrà l'esordio di Jorge Lorenzo in Ducati, Andrea Iannone in Suzuki e Maverick Vinales in Yamaha. La prima giornata è stata dedicata ai dettagli: posizioni, manubri, pedane e sella. >