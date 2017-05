Facebook

MotoGP, storica doppietta Suzuki a Barcellona Aleix Espargarò precede il compagno Vinales per un sabato indimenticabile ad Hamamatsu. I due centauri del team di Davide Brivio si mettono alle spalle un combattivo Lorenzo, l'eroe di casa Marquez, un Dovizioso in crescita, Pedrosa, furioso con non mai, e Valentino Rossi. Che per domenica tiene aperta la sfida. >