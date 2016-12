Facebook

MotoGP, Stoner sulla Ducati a Sepang A cinque anni dall'ultima volta, Casey Stoner è tornato in sella a una Ducati. Lo ha fatto a Sepang, nelle giornate di prova che precedono i primi test ufficiali della MotoGP, in programma da lunedì a mercoledì in Malesia. L'australiano, campione del mondo nel 2007 proprio con la Rossa e nel 2011 con la Honda prima dell'addio alle corse al termine della stagione seguente, ha iniziato così il suo ruolo di super collaudatore part-time per Borgo Panigale. >