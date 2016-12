Facebook

MotoGP, sorpresa Dovizioso e Ducati in qualifica Qualifiche bagnate, qualifiche fortunate per Andrea Dovizioso e la Ducati, che a Sepang conquistano una pole inattesa in MotoGP. Il forlivese è stato il più veloce con il tempo di 2'11"485, difendendo la sua posizione sino al termine. Alle sue spalle le Yamaha di Rossi e Lorenzo, staccate di due e tre decimi, con Marquez (Honda), quarto. Bene anche il rientrante Iannone, sesto con l'altra Desmosedici davanti a Crutchlow. Nono Bautista con l'Aprilia. >