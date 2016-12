Facebook

MotoGP, Silverstone: qualifiche bagnate, le foto Momento magico per Cal Crutchlow: il pilota britannico della Honda Lcr, che a Brno aveva vinto il suo primo Gran Premio in MotoGP, ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna al termine di una sessione di qualifiche ricca di colpi di scena e caratterizzata dalla pioggia che ha bagnato il circuito di Silverstone. Secondo crono per Valentino Rossi, terzo Vinales. Brutte cadute per Marquez (quinto sulla griglia di partenza) e Dovizioso. >