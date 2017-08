Facebook

MotoGP, si torna in pista a Brno Andrea Dovizioso è il più veloce al termine del venerdì di libere nel GP della Repubblica Ceca. Il forlivese chiude una FP2 sull'asciutto in 1'56''332, tenendosi dietro la Yamaha Tech 3 di Folger (+ 0''398) e la Ducati Pramac di Petrucci (+ 0''419). Nella top 10 anche le HRC di Pedrosa e Marquez, apparse molto in palla sul passo. Affondano invece le M1 ufficiali di Vinales (11°) e Rossi (14°). Soltanto 15° Lorenzo, che ha provato la nuova carena Ducati. >